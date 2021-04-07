TOLER, TERRY LEE 04/07/2021
Age: 61 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 140
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $720.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LITTERING NOT >15 LBS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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