TOLER, TERRY LEE 04/07/2021

Age: 61 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 140

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $720.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LITTERING NOT >15 LBS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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NOL - NO OPERATOR LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

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