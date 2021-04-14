MARROW, ANTONIQUE SHAQUISE 04/13/2021
Age: 27 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 150
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET