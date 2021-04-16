BRYANT, VERNON CORNELIUS 04/14/2021

Age: 40 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 222

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

AGGRESSIVE DRIVING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING IN SCHOOL ZONE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET