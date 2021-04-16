BRYANT, VERNON CORNELIUS 04/14/2021
Age: 40 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 222
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
AGGRESSIVE DRIVING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING IN SCHOOL ZONE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET