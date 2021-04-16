ANDERSON, CHRISTOPHER DASHEAN 04/14/2021
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 240
FTA-CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET