HILLIARD, WILLIAM LEE 04/15/2021
Age: 53 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 176
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INTERFERE EMERG COMMUNICATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET