SMITH, MCGARRETT LEE 04/16/2021
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 146
RESISITNG PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
LITTERING NOT > 15 LBS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARJI PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS MARJI >1/2 TO 1 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET