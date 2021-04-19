SPRUILL, WILLIE RALPH 04/17/2021
Age: 45 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 145
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $336.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $430.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $622.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET