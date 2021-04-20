ARMSTRONG, PHILLIP JONTEA 04/19/2021

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 180

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESION SCH II CS - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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