ARMSTRONG, PHILLIP JONTEA 04/19/2021
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 180
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESION SCH II CS - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET