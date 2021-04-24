GODFREY, JEREMIAH URIAH 04/24/2021

Age: 20 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 165

POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

CONSUME ALC BY 19/20 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

OBT/ATT OBT ALC FALSE DL - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS F-WN/LQ/MXBV<21 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags