GODFREY, JEREMIAH URIAH 04/24/2021
Age: 20 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 165
POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CONSUME ALC BY 19/20 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OBT/ATT OBT ALC FALSE DL - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS F-WN/LQ/MXBV<21 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET