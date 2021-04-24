BEAL, CLAY THOMAS 04/24/2021

Age: 18 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 165

POSSESSION OR MANUFACTURE FRAUDLENT IDENTIFICATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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CONSUME ALC BY <19 - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: INAC

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OBT/ATT OBT ALC OTHERS ID - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSS F-WN/LQ/MXBV <21 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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