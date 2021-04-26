ATKINSON, MYCHAL JAKEEM 04/25/2021
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 180
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF - FELONY Bond: $60000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET