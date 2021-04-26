ATKINSON, MYCHAL JAKEEM 04/25/2021

Age: 32 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 180

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF - FELONY Bond: $60000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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