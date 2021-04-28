DANIELS, NYSHIA MONIQUE 04/26/2021
Age: 20 Sex: F Race: B Height: 507 Weight: 206
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET