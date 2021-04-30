TRIPP, CAMILLA DAWN 04/28/2021
Age: 30 Sex: F Race: W Height: 504 Weight: 169
FTA-ASSAULT GOVT OFFICAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-PROBATION REVOCATION APPEAL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LARC MERCHANT PROD CODE FRAUD - FELONY Bond: $50000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET