GLENN, DRESIDEN CARVEZ 04/28/2021

Age: 40 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 180

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING IN COCAINE - FELONY Bond: $300000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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