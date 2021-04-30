GLENN, DRESIDEN CARVEZ 04/28/2021
Age: 40 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 180
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING IN COCAINE - FELONY Bond: $300000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET