EDWARDS, PAUL DEIONIE 04/29/2021
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 165
FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-USE OF RED OR BLUE LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $20000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET