EDWARDS, PAUL DEIONIE 04/29/2021

Age: 33 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 165

FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-USE OF RED OR BLUE LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $20000.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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