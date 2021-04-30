PENDERGRASS, JESSE DUDE 04/29/2021

Age: 20 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 225

IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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