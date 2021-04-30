PENDERGRASS, JESSE DUDE 04/29/2021
Age: 20 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 225
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET