THACKSTON, CANDACE BENA 05/01/2021
Age: 30 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 190
BREAKING OR ENTERING BUILDING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER B & E - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET