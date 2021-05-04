CLARK, CAROLINE SQUIRES 05/03/2021
Age: 33 Sex: F Race: W Height: 501 Weight: 115
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET