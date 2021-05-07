SPIVEY, DUSTIN SCOTT 05/06/2021
Age: 48 Sex: M Race: W Height: 602 Weight: 160
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE SELL HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SELL HEROIN - FELONY Bond: $750000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $500000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE SELL/DELIVER HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE SELL/DELIVER HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE TO SELL HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET