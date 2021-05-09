GRIFFIN, SETH MICHAEL 05/08/2021
Age: 20 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 144
INTERFERE EMERG COMMUNICATION - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - VIOLATION OF PRETRAIL RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFERE EMERG COMMUICATION - VIOLATION OF PRETRAIL RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET