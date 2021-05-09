GRIFFIN, SETH MICHAEL 05/08/2021

Age: 20 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 144

INTERFERE EMERG COMMUNICATION - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - VIOLATION OF PRETRAIL RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTERFERE EMERG COMMUICATION - VIOLATION OF PRETRAIL RELEASE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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