BRYANT, JERRY SYLESTER 05/10/2021
Age: 61 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 165
MAINTN VEH/DWELLPLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE TO TRAFFIC IN COCAINE - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET