407736_012.jpg JERRY BRYANT

BRYANT, JERRY SYLESTER 05/10/2021

Age: 61 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 165

MAINTN VEH/DWELLPLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSPIRE TO TRAFFIC IN COCAINE - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET