GREEN, TERRY DWAYNE 05/10/2021
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 275
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Judicial Status: PRET
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TRAFFICKING,OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $750000.00 Type: SECU Status: ACTI
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