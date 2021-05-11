WORSLEY, HORACE LEE 05/10/2021
Age: 50 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 220
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST(FEL) - FELONY Bond: $7000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET