BLOUNT, JOSHUA LAMONT 05/13/2021
Age: 36 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 185
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR STALKING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
AID & ABET LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET