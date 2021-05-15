BRYANT, OLLIE HAKEEM 05/14/2021
Age: 46 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 180
HIT AND RUN - FAILURE TO STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO REPORT ACCIDENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH VI CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET