BRYANT, OLLIE HAKEEM 05/14/2021

Age: 46 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 180

HIT AND RUN - FAILURE TO STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL TO REPORT ACCIDENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH VI CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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