WARD, DEVONNE LAMONT 05/15/2021
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 200
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Judicial Status: PRET
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