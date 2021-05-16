DANIELS, ANTWAIN JERMICHAEL 05/15/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 150
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET