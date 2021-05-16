BOWENS, SHATARA TARSHIKA EVONNE 05/16/2021
Age: 31 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 165
CARRY CONCEAL WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET