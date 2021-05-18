VILLARREAL, MIGUEL DANIEL 05/17/2021
Age: 29 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 180
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET