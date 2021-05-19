SIMMONS, MITCHELL DONELL 05/18/2021
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180
ASSAULT WITH DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1015.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA CANCL/REVOK/SUP CERTIF/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET