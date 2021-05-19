SIMMONS, MITCHELL DONELL 05/18/2021

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180

ASSAULT WITH DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1015.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA CANCL/REVOK/SUP CERTIF/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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