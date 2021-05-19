JONES, CHRISTOPHER EDWIN 05/18/2021

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 172

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FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

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