JONES, CHRISTOPHER EDWIN 05/18/2021
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 172
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FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
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