HOUSE, MARKEVION JAQUAR 05/18/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 145
LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET