HOUSE, MARKEVION JAQUAR 05/18/2021

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 145

LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY BY ANTI-INVNTRY DEVICE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: UNSC Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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