WILLIAMS, LEON 05/19/2021
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 233
FTA - ASSUALT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET