WILLIAMS, LEON 05/19/2021

Age: 33 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 233

FTA - ASSUALT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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