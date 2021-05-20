RODGERS, DOMINIQUE TERRAL 05/19/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 500 Weight: 135
FTA-AID & ABET LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-LAR REMOVE//DEST/DEACT COMPO - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-LAR REMOVE//DEST/DEACT COMPO - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET