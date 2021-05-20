LINDSEY, MICHAEL DEVON 05/19/2021
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 200
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET