NEAL, AALIYAH KATRESE 05/21/2021
Age: 31 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 130
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET