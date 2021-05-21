TAYLOR, TIYARSHA MIYEON 05/21/2021
Age: 21 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 140
FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FAIL STOP STOPSIGN.FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET