PHILLIPS, MARCUS KELSEY 05/21/2021

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 120

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

OPERATE ALL-TERRAIN VEH UNDER INFLUENCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

OPERATE ATV ON STREET OR HIGHWAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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