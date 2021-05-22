PHILLIPS, MARCUS KELSEY 05/21/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 120
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPERATE ALL-TERRAIN VEH UNDER INFLUENCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPERATE ATV ON STREET OR HIGHWAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET