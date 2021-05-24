KIRBY, TRAVIS BRADFORD 05/24/2021
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 280
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $8000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET