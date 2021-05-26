MAY, TAMMY RENA 05/25/2021

Age: 42 Sex: F Race: B Height: 509 Weight: 265

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-BREAKING OR ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-HABITUAL BREAKING /ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags