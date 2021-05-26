BARROW, PRENTICE LEE 05/25/2021

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF SCH IV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS SCHEDULE II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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