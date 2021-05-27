PURNELL, SHARIA ERICA 05/26/2021
Age: 27 Sex: F Race: B Height: 411 Weight: 130
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FAIL TO WEAR SEAT BELT DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA UNSAFE MOVEMENT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET