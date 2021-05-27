PURNELL, SHARIA ERICA 05/26/2021

Age: 27 Sex: F Race: B Height: 411 Weight: 130

FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA FAIL TO WEAR SEAT BELT DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA UNSAFE MOVEMENT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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