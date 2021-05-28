SUTTON, CARLUS MARQUARNE 05/27/2021
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 200
FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISD LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISION/ JAIL - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET