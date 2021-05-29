EDWARDS, CHARLIE ELWOOD 05/28/2021

Age: 54 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 220

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Judicial Status: PRET

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Judicial Status: PRET

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Judicial Status: PRET

FTA - RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - SIMPLE POSSESS SCH II - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA - SIMPLE WORTHLESS CHECK - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA - UNSAFE LANE CHANGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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