EDWARDS, CHARLIE ELWOOD 05/28/2021
Age: 54 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 220
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET