SIMMONS, JAMIE O`BRIAN 05/28/2021

Age: 32 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 172

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

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MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA- UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

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