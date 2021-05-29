SIMMONS, JAMIE O`BRIAN 05/28/2021
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 172
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA- UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET