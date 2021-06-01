GHANEM, HOWARD DEIONDERICK 05/30/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 150
FTA-CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION OF COCAINE - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET