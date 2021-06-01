BARNES, DEBRACY DEVON 05/30/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 190
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET