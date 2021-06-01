BARNES, DEBRACY DEVON 05/30/2021

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 190

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET