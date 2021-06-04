STEVENSON, HAROLD 06/02/2021
Age: 66 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 157
FTA-CON MTBV/UN-WN OFF-PREM PERMIT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LITTERING >15 LBS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET