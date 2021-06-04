LYNCH, TREVON MCKENZIE 06/03/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 149
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS STOLEN GOODS/PROP - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSING STOLEN GOODS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSING STOLEN GOODS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET