SIMMONS, MITCHELL DONELL 06/04/2021
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180
INDECENT LIBERTIES WITH CHILD - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
STAT SEX OFF WITH CHILD<=15 - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
STATUTORY RAPE OF CHILD <=15 - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONTRIBUTING DELIQ OF JUVENILE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $500000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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SELL OR DELIV CS MINOR>13<16 - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET